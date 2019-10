이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 걸그룹 소녀시대 출신 제시카가 물오른 미모를 자랑했다.4일 제시카는 자신의 인스타그램에 "Black tea with lemon is my favorite. You?"라는 글과 함께 사진 두 장을 게재했다.공개된 사진 속 제시카는 빨간색 롱원피스를 입고 카페에서 여유로운 시간을 보내고 있는 모습이다. 특히 제시카의 변함없는 미모가 시선을 사로잡는다.또한, 제시카는 인스타그램 스토리에 머리띠를 하고 깜찍한 셀카를 남겨 눈길을 끌었다.한편 제시카는 동생인 크리스탈과 함께 온스타일 예능 프로그램 '제시카&크리스탈'에 출연 예정이다.