이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 다가오는 10월, 날씨는 선선해졌지만 가요계는 후끈 달아오를 전망이다. 막강한 팬덤을 자랑하는 인기 아이돌 그룹들은 물론, 따끈따끈한 새 앨범으로 오랜만에 대중 앞에선 반가운 가수들까지 대거 컴백을 앞두고 있기 때문이다.10월 가요계는 말 그대로 총성 없는 전쟁터. 엑소 첸, 백지영, 슈퍼엠, 에이비식스, 슈퍼주니어, 뉴이스트, MC몽 등 가요계 출격을 앞둔 그 주인공들을 소개한다.첸은 두 번째 미니앨범 '사랑하는 그대에게 (Dear my dear)'를 발매한다. 그는 지난 4월 발매한 첫 번째 미니앨범 '사월, 그리고 꽃 (April, and a flower)'으로 각종 음반 차트에서 1위를 차지하는 등 솔로 가수로서도 막강한 파워를 입증했다. 이번 앨범의 타이틀곡 '우리 어떻게 할까요? (Shall we?)'는 세련된 무드와 낭만적인 멜로디가 돋보이는 곡. 첸은 트렌디한 보컬로 아날로그 감성의 사랑 노래를 선보일 예정이다.'발라드의 여왕' 백지영은 새 미니앨범 '레미니센스 (Reminiscence)'로 돌아온다. 타이틀곡 '우리가'는 백지영의 호소력 짙은 보이스가 돋보이는 곡으로, 가수 이선희, 아이유, 휘성 등과 작업한 작곡가 G.고릴라가 작사·작곡에 참여했다고 알려져 기대를 모은다. 또한, 뮤직비디오에는 배우 지성이 출연해 이별 후에 아픔을 담담하게 표현했다고 전해져 관심이 집중된다.한편, 같은날 SM엔터테인먼트의 보이 그룹 멤버들이 한데 뭉친 슈퍼엠도 첫 미니앨범 '슈퍼엠 (SuperM)'으로 가요계 저격에 나선다. 슈퍼엠은 샤이니 태민, 엑소 백현·카이, NCT127 태용·마크, WayV 루카스·텐 등 7명으로 이뤄진 연합 팀이다. 이들은 앨범 발매 다음 날인 5일 미국 캘리포니아 할리우드의 캐피톨 레코즈 타워에서 야외 쇼케이스 '슈퍼엠 : 라이브 프롬 캐피톨 레코즈 인 할리우드 (SuperM : Live From Capitol Records in Hollywood)'를 열고 국내외로 활동한다.프로젝트 그룹 워너원 출신 박우진과 이대휘가 속해있는 에이비식스는 첫 정규 앨범 '식스센스 (6IXENSE)'를 발표한다. 에이비식스는 앨범 발매를 앞두고 지난 23일부터 콘셉트 포토 등을 차례대로 공개하고 있어 컴백을 향한 기대가 높아지고 있다. 지난 5월 22일 데뷔 후 14일 만에 SBS MTV '더쇼'에서 1위를 차지하며 괴물 신인 그룹으로 자리매김한 에이비식스가 이번에도 가요계 정상을 차지할 수 있을지 귀추가 주목된다.슈퍼주니어는 무려 10여년에 걸친 군 공백기 끝에 9집 정규 앨범 '타임슬립 (Time_Slip)'을 발표한다. 타이틀곡은 '박수로 모든 걱정과 근심을 날려버리자'는 유쾌한 메시지가 담긴 '슈퍼 클랩 (SUPER Clap)'이다. 9인조(이특, 김희철, 예성, 신동, 은혁, 동해, 시원, 려욱, 규현, 성민)로 무대에 오를 슈퍼주니어는 네이버TV·JTBC2 예능프로그램 '슈주 리턴즈'를 통해 컴백 예열에 한창이다.뉴이스트는 지난 4월 발표한 여섯 번째 미니 앨범 '해필리 에버 애프터 (Happily Ever After)' 이후 약 6개월 만에 가요계에 컴백한다. 지난 16일 뉴이스트는 2개월간 해외투어 '세뇨 (Segno)' 여정을 마무리했다. 2개월간 세계 각지에서 팬 4만 5000여 명과 만난 뉴이스트는 쉴 새 없이 새 앨범 작업에 매진 중인 것으로 알려졌다.MC몽은 최근 SM엔터테인먼트의 자회사 이자 산하 레이블인 밀리언마켓과 전속 계약을 맺고 10월 말 컴백을 목표로 8집 정규 앨범을 준비하고 있다고 밝혔다. 또한, 내달 25~26일 양일간 단독 콘서트 '몽스터 주식회사'를 개최하며 본격적인 활동을 예고해 눈길을 끌었다. MC몽은 지난 2010년 병역 기피 논란에 휩싸이면서 모든 활동을 중단했다. 이에 대해 법원으로부터 무죄 판결을 받고 오랜 시간 자숙하다 2016년 7집 정규 앨범을 발표했다. 이후 3년 만에 돌아오는 MC몽이 여전히 남아있는 비난 여론을 정면으로 돌파할 수 있을지 이목이 쏠린다.