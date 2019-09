신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 문근영이 일본인 항의 댓글에 몸살을 앓고 있다.지난 15일 문근영은 자신의 인스타그램에 "'DO YOU KNOW?' 독도캠페인과 함께 합니다! 독도는 우리 땅!"이라는 글과 함께 사진을 게재했다.사진 속 문근영은 독도가 그려진 회색 티셔츠를 입고 인증에 나선 모습이다.이에 사진을 접한 일부 일본 누리꾼들은 유감이라며 비판적인 반응을 보였다. 일본인들의 부정적인 댓글이 이어지자 한국 누리꾼들이 이에 반박, 응원하는 댓글이 줄을 이었다.누리꾼들은 한글과 영어를 사용해 "독도는 우리땅" "문근영이 자랑스럽다" "항상 응원하겠다" 등의 댓글을 남겼다.한편, 문근영은 오는 10월 첫방송 예정인 tvN 새 월화드라마 '유령을 잡아라'에 출연한다.