이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] '열린음악회' 라인업이 눈길을 끈다.8일 방송되는 KBS 1TV '열린음악회' 1257회에서는 여행스케치, 소향, 조장혁, 데이식스, 인순이가 출연해 무대를 꾸민다.한편, '열린음악회'는 1993년부터 대한민국 음악쇼를 이끌어 온 대한민국 대표 음악 프로그램으로 매주 일요일 오후 6시에 방송된다.01. 산다는 건 다 그런게 아니겠니 / 여행스케치(Feat.엄지애)02. 별이 진다네 / 여행스케치03. 바람의 노래 / 소향04. Power Of Love / 소향05. LOVE / 조장혁06. Honesty / 조장혁07. 중독된 사랑 / 조장혁 08. 예뻤어 / 데이식스09. 한 페이지가 될 수 있게 / 데이식스10. 무인도 / 인순이11. 선물 / 인순이12. Don't Let Me Be Misunderstood / 인순이