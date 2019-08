이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 래퍼 빈지노가 연인인 모델 스테파니 미초바와 비주얼 커플 인증샷을 남겼다.28일 스테파니 미초바는 자신의 인스타그램에 "아우크스부르크 맥주 축제. 독일에서 함께 하는 첫 번째 시간(Plarrer Augsburg. First time together in Germany)"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속에는 놀이공원에서 데이트를 즐기고 있는 빈지노와 스테파니 미초바의 모습이 담겼다. 5년이 지나도 변함없는 사랑을 과시하고 있는 이들의 모습이 훈훈함을 자아낸다.한편, 빈지노와 스테파니 미초바는 지난 2014년부터 열애 중이다.