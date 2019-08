이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 걸그룹 소녀시대 출신 가수 제시카가 스페인에서 여신 비주얼을 뽐냈다.지난 25일 제시카는 자신의 인스타그램에 'Officially in love with this place♥"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 제시카는 스페인의 한 거리 벤치에 앉아 포즈를 취하고 있는 모습이다. 특히 옆트임 원피스로 드러낸 각선미가 시선을 사로잡는다.한편, 제시카는 On Style 예능프로그램 '제시카&크리스탈'에 출연할 예정이다.