이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 가수 현아가 근황을 공개했다.26일 현아는 자신의 인스타그램에 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 현아는 노란색 반팔 셔츠와 핫팬츠를 입고 카메라를 응시하고 있다. 특히 살이 빠진 듯 야윈 현아의 얼굴과 앙상한 팔, 다리가 눈길을 끈다.이를 본 현아의 해외 팬들은 "Why so skinny?" "Eat well honey" "Please eat more" 등이라며 걱정했다.한편, 현아는 가수 싸이가 설립한 피네이션과 전속 계약을 맺고 활발하게 활동 중이다.