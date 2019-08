신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 가수 윤미래가 아들 조단 군의 근황을 공개했다.윤미래는 지난 21일 자신의 인스타그램에 "Always Be My Baby"라는 글과 함께 사진을 공개했다.사진 속 윤미래는 아들 조단 군과 함께 다정한 모습으로 카메라를 응시하고 있다. 특히 두 모자는 꼭 닮은 외모 뿐 아니라 웃는 모습까지 닮아 시선을 끈다.한편, 윤미래는 2007년 6월 타이거 JK와 7년 열애 끝에 결혼했으며, 이듬해 아들 조단을 낳았다.