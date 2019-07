'실화탐사대' 친아들 필리핀에 내다 버린 한의사 부부…치밀한 계획 '전말은'

신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] MBC ‘실화탐사대’에서는 친아들을 ‘코피노’라고 속인 뒤 연락을 끊은 한의사 부부 사건을 다룬다.31일 밤 방영되는 MBC ‘실화탐사대’에서는 정신 장애가 있는 친아들을 ‘코피노’(한국 남자와 필리핀 여성 사이에서 태어난 아이)라며 해외 선교사에 맡긴 뒤 연락을 끊은 비정한 한의사 부부 사건이 재조명된다.지난 16일 부산지검 여성아동범죄조사부(윤경원 부장검사)는 아동 유기와 방임 혐의로 A(47) 씨를 구속기소 하고, 부인 B 씨(48)를 불구속기소했다고 밝혔다.검찰 조사에 따르면, A 씨 부부는 지난 2014년 11월부터 4년 동안 정신장애가 있는 친아들 C(당시 10세, 현재 14세) 군을 필리핀 마닐라 현지 선교사에게 맡겼다. 이들은 선교사에게 C 군을 ‘코피노’라고 속이고 “먹고 살기 어려워 키우기 힘들다”고 말하며, 양육비 명목으로 3900만 원을 건넸다. 이후 한국으로 돌아온 후 A 씨는 전화번호를 바꾸고 연락을 끊었다. 또한 한국으로 입국하며 아이의 여권을 가져오고, 출국 전 아이 이름을 바꾸는 등 C 군을 유기하기 위한 치밀한 계획을 세운 것으로 알려져 대중들을 경악게 했다.이후 이들 부부는 C 군을 4년간 찾지 않았다. C 군은 부모에게 버림받은 충격으로 정신장애가 악화됐고 나중에는 왼쪽 눈 또한 실명한 것으로 전해진다. 하지만 더욱 대중을 충격에 빠지게 만든 사실은 C 군은 ‘코피노’가 아닌 A씨와 B씨 사이에서 태어난 자신들의 친자식이며, ‘한국인’이라는 점이다.방송은 2010년 네팔부터, 국내의 어린이집, 사찰 등에 끊임없이 자식을 맡기고 연락을 끊어버린 부모, 한의사 부모가 친아들을 ‘코피노’라 속여 필리핀 선교사에게 맡긴 이유, 반인륜적인 범죄의 진실을 다룰 예정이다.검찰 조사에 따르면 A 씨는 이번 사건에 대해 “영어 능통자를 만들기 위해 필리핀에 유학을 보낸 것”이라고 혐의를 부인하며 “아들이 불교를 좋아해 템플스테이를 보냈다”고 잡아 떼고 있어 충격을 주고 있다.이들 부부의 실체를 조명할 MBC ‘실화탐사대’는 오늘 밤 10시 5분 방영된다.