신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 걸그룹 아이오아이(I.O.I), 프리스틴 출신 주결경이 SNS를 개설하며 팬들과의 소통에 나섰다.소속사 플레디스엔터테인먼트 측은 29일 공식 SNS를 통해 “KYULKYUNG Official Instagram is now open”이라며 주결경의 개인 SNS 개설 소식을 알렸다.주결경은 첫 SNS 게시글로 프로필 사진을 공개했다.사진 속 주결경은 금발 긴 생머리에 검은색 옷차림으로 다양한 매력을 내비쳤다. 특히 주결경 특유의 그윽한 눈빛과 절묘한 매력이 시선을 끈다.한편 주결경은 Mnet 서바이벌프로그램 ‘프로듀스 101 시즌1’ 프로젝트그룹 아이오아이로 활동하며 큰 사랑을 받았다. 이후 프리스틴 멤버로 올해 5월까지 한국과 중국에서 활동했다.