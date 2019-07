이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 가수 소유가 근황을 공개했다.19일 소유는 자신의 인스타그램에 "I was ugly, But I really liked the memories that day(나는 못생겼지만, 정말 좋았던 그 날의 기억)"라는 글과 함께 사진 여러 장을 게재했다.공개된 사진 속 소유는 루즈한 핏의 티셔츠와 핫팬츠를 입고 보드 위에 올라탄 모습이다. 특히 슬림하면서도 탄탄한 소유의 각선미가 시선을 사로잡는다.한편 소유는 KBS 2TV '썸바이벌 1+1', Mnet '더 콜 2'에 출연 중이다.