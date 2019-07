신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 걸그룹 블랙핑크 멤버 제니가 돌고래와 '뽀뽀' 인증샷을 공개했다.제니는 7월 18일 자신의 인스타그램에 'Hua, Thank you for letting us get a step closer to such a pure, smart and sweet energy like yours.'라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.사진 속 제니는 물 속에서 돌고래와 입맞춤을 하고 있다. 특히 약간 두려운 듯 질끈 감은 눈과 쭉 내민 입술이 귀여움을 자아낸다.한편, 블랙핑크는 지난 14일 태국 방콕 콘서트를 끝으로 데뷔 후 첫 월드투어를 성공적으로 마무리했다.