이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 가수 제니퍼 로페즈가 팬들에게 미안한 마음을 전했다.지난 13일 저녁(이하 현지시간) 제니퍼 로페즈는 자신의 인스타그램에 "Devastated and heartbroken that I can't perform for all of you tonight. We will make this up to you, I promise! I love you!♥(오늘 밤 모두를 위해 공연할 수 없어 가슴이 아팠다. 우리가 보상해줄게, 약속해! 사랑해!)"라는 글과 함께 짧은 영상을 게재했다.앞서 이날 제니퍼 로페즈는 미국 뉴욕에서 발생한 대규모 정전으로, 공연 시작 20여 분 만에 공연을 멈추고 관객을 대피시켜야 했다.공개된 영상 속 제니퍼 로페즈는 공연을 보지 못하고 발길을 돌려야 했던 팬들에게 진심으로 사과하고 있다.한편, 제니퍼 로페즈는 오는 15일 공연을 재개한다고 밝혔다.