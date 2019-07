이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 걸그룹 블랙핑크 제니가 잘록한 허리라인을 과시했다.9일 제니는 자신의 인스타그램에 "In the moods for skyblue, white eyeliner and some long nails"이라는 글과 함께 짧은 영상과 사진을 게재했다.공개된 영상과 사진 속 제니는 스카이블루 색상의 드레스를 입은 채 포즈를 취하고 있다. 특히 제니의 아름다운 미모와 독보적인 아우라가 시선을 사로잡는다.한편 제니가 속한 블랙핑크는 지난 4월 EP 앨범 '킬 디스 러브'(KILL THIS LOVE)를 발매했다.