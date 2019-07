이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 가수 겸 배우 박유천의 근황이 공개됐다.트위치 스트리머로 활동 중인 박유천의 동생 박유환은 지난 3일 자신의 트위터를 통해 "I will not be streaming, going to spend time with hyung(오늘은 스트리밍을 하지 않고, 형과 함께 시간을 보낼 것)"이라며 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 박유천은 모자와 선글라스로 얼굴을 가린 채 반려견을 끌어안고 있다. 거실로 보이는 공간에는 그의 팬들이 보낸 편지가 수북이 쌓여있다.한편, 마약 투약 혐의로 구속기소 된 박유천은 지난 2일 1심에서 집행유예를 선고받고 석방됐다. 구치소를 나오며 박유천은 "앞으로 사회에 많이 봉사하면서 열심히, 정직하게 살겠다"고 말했다.