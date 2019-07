이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] '인어공주' 주인공으로 캐스팅된 가수 할리 베일리가 SNS에 짤막한 소감을 남겼다.4일(한국시간) 할리 베일리는 자신의 인스타그램에 "꿈은 이뤄진다"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 흑발 머리의 유색인종 애리얼은 파도를 배경으로 환하게 웃고 있다.앞서 이날 월트 디즈니 스튜디오 측은 공식 페이스북을 통해 "Just Announced: Halle Bailey has been cast in the upcoming live-action reimagining of The Little Mermaid.(할리 베일리가 곧 있을 라이브 액션 영화 '인어공주'에 캐스팅됐다)"라고 알렸다.'인어공주'는 1989년의 동명 애니메이션을 원작으로 하며, 배우 멜리사 맥카시, 제이콥 트렘블레이, 아콰피나 등이 출연을 논의하고 있는 것으로 알려졌다.한편 할리 베일리는 2015년 결성된 자매 알앤비 듀오 클로이 앤 할리의 멤버다.