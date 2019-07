이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 그룹 방탄소년단이 일본 싱글로 오리콘 차트 정상을 차지했다.일본 오리콘 차트가 발표한 최신 차트에 따르면, 7월 3일 발매된 방탄소년단의 열 번째 싱글 ‘Lights/Boy With Luv’는 46만 7107 포인트를 기록해 데일리 싱글 차트 1위에 올랐다.방탄소년단은 일본 싱글 전작인 ‘FAKE LOVE/Airplane pt.2’보다 14만 포인트 높은 수치를 기록했으며, 역대 해외 아티스트 싱글 가운데 첫날 판매 최고 기록을 세웠다.특히, 이번 싱글은 100만 장의 선주문량을 기록해 일본 내 방탄소년단의 뜨거운 인기를 실감케 했다. 이는 5월 10일부터 7월 1일까지 방탄소년단의 일본 소속 레이블인 유니버설 뮤직 재팬에서 집계한 수량이다. 일본에서 싱글 100만 장 출하를 달성한 한국 가수는 방탄소년단이 처음이다.방탄소년단의 싱글 ‘Lights/Boy With Luv’는 희망을 노래하는 신곡 ‘Lights’, 미국 빌보드 ‘핫 100’ 차트에서 8위를 기록한 ‘작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)’ 일본어 버전, 지난해 8월 발매된 LOVE YOURSELF 結 ‘Answer’의 타이틀곡 ‘IDOL’ 일본어 버전 등 총 3곡이 수록되어 있다.한편, 방탄소년단은 오는 7월 6일과 7일 일본 오사카 얀마 스타디움 나가이, 13일과 14일 시즈오카 스타디움 에코파에서 ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ 투어를 이어간다.