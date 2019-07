신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 케이트 허드슨이 임신 당시 만삭 비키니 사진을 공개했다.케이트 허드슨은 지난 6월 21일 자신의 인스타그램을 통해 "when we worked out that one time last summer"이라는 문구와 함께 사진을 공개했다.사진 속 오른쪽에 위치한 케이트 허드슨은 만삭에도 불구하고 아름다운 D라인을 드러냈다.케이트 허드슨은 지난해 남자친구 대니 후지카와의 사이에서 딸을 출산했다. 케이트에게는 아들 2명이 있는데 최근 출산한 딸까지 총 3명의 자식의 아빠는 모두 다른 인물이다.한편, 케이트 허드슨은 배우 진종서와 함께 영화 '모나리즈 앤드 더 블러드문' 출연을 확정지었다.