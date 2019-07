신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 가수 박봄이 SNS를 통해 근황을 전했다.박봄은 지난 1일 자신의 인스타그램에 사진과 함께 "I do I do ost 나왔어요. 티비에서만 나오는줄 알았음. 다시 녹음 하고싶당"이라는 글을 게재하며 근황을 알렸다.공개된 사진 속 박봄은 스태프들과 함께 두 손을 모은 공손한 자세로 앉아 카메라를 응시하고 있다. 특히 박봄은 여전한 인형 외모에 귀여운 표정을 짓고 있어 시선을 끈다.박봄은 KBS 2TV 월화드라마 '퍼퓸' OST인 'I Do I Do' 음원을 1일 공개했다. 팝발라드 'I Do I Do'는 박봄의 목소리를 통해 진정성 있는 사랑의 감성을 그린 감각적인 곡이다.