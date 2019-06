이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 그룹 방탄소년단이 빌보드 메인 앨범 차트에 10주째 머물며 식지 않는 인기를 이어가고 있다.25일(현지시간) 빌보드가 발표한 최신 차트에 따르면, 방탄소년단의 '맵 오브 더 소울 : 페르소나'(MAP OF THE SOUL : PERSONA)는 '빌보드 200' 46위에 올랐다.이로써 이 앨범은 지난 4월 '빌보드 200'에서 1위로 처음 진입해 10주 연속 차트 상위권에 이름을 올리는 기록을 세웠다.이외에도 '맵 오브 더 소울 : 페르소나'는 '월드 앨범' 1위, '인디펜던트 앨범' 2위, '톱 앨범 세일즈' 8위, '빌보드 캐나디안 앨범' 56위 등을 차지했다.방탄소년단은 '소셜 50'에서 통산 132번째, 102주 연속 1위에 올라 최장기간 연속 기록을 또다시 자체 경신했으며, '아티스트 100' 차트에서 6위를 기록했다.지난해 8월 발매한 '러브 유어 셀프 결 엔서'(LOVE YOURSELF 結 'Answer')는 '빌보드 200' 180위에 이름을 올려 현재까지도 꾸준한 사랑을 받고 있다.한편, 방탄소년단은 '맵 오브 더 소울 : 페르소나'의 타이틀곡인 '작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey'로 최근 미국 레코드산업협회(RIAA)로부터 '플래티넘' 디지털 싱글 인증을 받으며 글로벌한 인기를 입증했다.