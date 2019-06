신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 모델 아이린이 SNS를 통해 일상을 공개했다.아이린은 지난 20일 자신의 인스타그램에 "Eating my way through Milan"라는 글과 함께 사진을 올렸다.사진 속 아이린은 푸른색 원피스와 총천연색 구두를 신고 밀라노를 거닐고 있다. 톱모델다운 가늘고 긴 기럭지가 시선을 사로잡는다.한편 아이린은 에스팀 모델 소속의 모델이다. 유니크한 스타일링으로 패션쇼 현장에 찾아가 뉴욕타임스(NYT)에까지 실렸다는 아이린. 미국 타임지가 선정한 세상을 바꿀 차세대 리더이자, 포브스 선정 아시아에서 가장 영향력 있는 30세 이하 30인에 포함되기도 했다.