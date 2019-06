신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 그룹 트와이스의 ‘팬시(fancy)’ 가사에 도레미 멤버들이 멘붕 상태에 빠졌다.4일 오후 재방송된 tvN ‘놀라운 토요일’에는 첫 문제로 트와이스의 'FANCY'가 등장하며 모두를 당황케했다.이에 붐은 힌트를 주려고 했지만 영어 가사 때문에 멤버들은 더 난감해 했다. 이진호는 "많이 못 들었다"며 난감해해 했고 박나래는 "잘못 짚었다"며 당황했다. 결국 이진호가 '나의'를, 박나래가 '메시지' 가사를 알아들으며 최종적으로 답을 맞히는데 성공했다.트와이스 팬시(fancy) 가사 전문은 다음과 같다.지금 하늘 구름 색은 Tropical yeah저 태양 빨간빛 네 두 볼 같아Oh tell me I’m the only one babyI fancy you I fancy you fancy youIt’s dangerous 따끔해 넌 장미 같아괜찮아 조금도 난 겁나지 않아더 세게 꼭 잡아 Take my hand좀 위험할거야 더 위험할거야 baby달콤한 초콜릿 아이스크림처럼녹아버리는 지금 내 기분 So lovely깜깜한 우주 속 가장 반짝이는저 별 저 별 그 옆에 큰 네 별거기 너 I fancy you 아무나 원하지 않아Hey I love youLove ya그래 너 I fancy you 꿈처럼 행복해도 돼Cause I need youWhatFancy you 누가 먼저 좋아하면 어때Fancy you 지금 너에게로 갈래Fancy매일매일 난 정말 아무것도 못하네 Oh myMayday 이러다 큰일 낼 것 같은데Bang bang 머리가 홀린 듯 Reset이 돼어쩌면 좋아 이게 맞는건지 몰라 S.O.SSwim swim 너란 바다에 잠수함이 돼매일이 Birthday 달콤해 너와 나의 FantasyDream dream 마치 꿈같아 볼 꼬집어봐요즘 나의 상태 메세진 랄랄라 Baby연기처럼 훅 사라질까늘 가득히 담아 널 두 눈에 담아생각만으로 포근해져몰래 뒤에서 안아 널 놓지 않을래