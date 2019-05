신영선 기자

빌리 아일리시 노래 커버 영상이 화제를 모으고 있다.지난 24일 유튜브 '이상한 나라의 꿩유갱' 채널을 통해 유튜버 권유경 양의 영상이 올라왔다.영상 속에는 빌리 아일리시의 '배드 가이'를 커버한 권유경 양의 모습이 담겼다. 특히 중학생답지 않은 성숙한 음색과 노래 실력이 네티즌들 사이에서 큰 화제를 모았다.빌리 아일리시는 2001년생으로, 미국 10대들의 큰 사랑을 받고 있는 가수다. 지난해 '포브스' 선정 ‘세계에서 가장 영향력 있는 30세 미만 30인’ 목록에 이름을 올렸으며 최근 데뷔 앨범 'WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?'를 발매했다.