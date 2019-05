이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] '케 세라, 세라(Que Sera, Sera)'로 유명한 할리우드 배우 도리스 데이가 13일(현지시간) 별세했다. 향년 97세.도리스 데이 동물재단은 데이가 이날 아침 미국 캘리포니아주 카멜밸리 자택에서 친지들이 지켜보는 가운데 숨을 거뒀다고 발표했다.재단은 데이가 최근 심각한 폐렴에 걸리기 전까지 나이에 비해 매우 좋은 건강 상태를 유지했다고 밝혔다.데이는 생전에 장례식을 치르지 말고 묘비도 새기지 말도록 부탁했다고 재단은 전했다.한편, 데이는 1950~60년대 마릴린 먼로, 오드리 헵번 등과 함께 박스오피스의 연인으로 불렸던 인물이다.특히 알프레도 히치콕 감독의 영화 '나는 비밀을 알고 있다'에서 '케 세라, 세라'로 더 유명한 '왓에버 윌비, 윌비'(Whatever Will Be, Will Be)를 불러 스타덤에 올랐다.