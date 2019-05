신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 작사가 김이나가 박효신과 함께한 사진을 공개했다.10일 김이나는 인스타그램에 '열일하다 갑분셀카'라는 글과 함께 박효신 사진을 게재했다.흑백 사진 속 박효신은 편안한 자세로 쇼파에 앉아 휴대폰에 집중하고 있는 모습이다.좀처럼 셀카를 찍거나 근황을 알리지 않는 박효신의 근황에 네티즌들은 "이런 사진 아주 감사합니다", "소울트리는 심쿵합니다. 이런 사진 자주 올려주세요", "작가님 어디계세요. 절 올립니다" 등의 반응을 보였다.한편 박효신은 6월 29일부터 약 3주간 서울 올림픽체조경기장에서 단독 콘서트 '박효신 LIVE 2019 LOVERS : where is your love?' 공연을 선보일 예정이다.