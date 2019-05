신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 밴드 콜드플레이가 JTBC '슈퍼밴드' 무대에 "어썸(AWESOME)"이라며 극찬했다.콜드플레이는 8일 공식 트위터 계정에 JTBC '슈퍼밴드' 클립 영상을 공유하면서 "This is all kinds of awesome"라는 감상을 남겼다.해당 영상에는 지난달 26일 방송된 '슈퍼밴드'에서 조원상 팀과 하현상 팀 콜드플레이 원곡을 연주하는 모습이 담겼다.영상 속 조원상 팀(조원상 이강호 김영소 임형빈)은 콜드플레이의 'Adventure of a life time'을 연주했다. 이에 맞선 하현상(하현상 신예찬 홍진호) 팀은 'Viva La Vida'를 택했다. 이날 두 팀 모두 콜드플레이의 원곡을 새롭게 재해석하며 자신들의 스타일로 완벽하게 선보였다.두 팀의 무대를 감상한 윤종신은 "콜드플레이가 볼 것 같다"고 예견하기도 했다.'슈퍼밴드'는 세상에 없던 음악의 탄생기를 그릴 음악천재들의 글로벌 밴드 결성 프로젝트로 매주 금요일 밤 9시 방송된다.