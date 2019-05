이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] 가수 아리아나 그란데(Ariana Grande)가 그룹 방탄소년단(BTS) 정국과 찍은 투샷을 공개했다.아리아나 그란데는 8일(한국시간) 자신의 인스타그램에 "screaming. thank u soooooo much for coming to my show, Jungkook. it meant so much. love u sm(정국, 내 공연에 와줘서 너무 고마워)"라는 글과 함께 사진 한 장을 게재했다.공개된 사진 속 아리아나 그란데와 정국은 어깨를 나란히 하고 브이(V)자를 그리고 있다.정국 역시 방탄소년단 공식 트위터에 "아리아나 그란데의 무대를 보고 많은 걸 배웠다"라며 "그녀의 무대로부터 자극받아 더 열심히 할 것"이라고 영어로 글을 남겨 훈훈함을 자아냈다.한편, 정국이 속한 방탄소년단은 최근 '2019 빌보드 뮤직 어워드'에서 '톱 소셜 아티스트(Top Social Artist)'와 '톱 듀오/그룹(Top Duo/Group)' 부문에서 2관왕을 차지했다.