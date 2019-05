신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 박효신의 ‘굿바이(Goodbye)’가 실시간 음원차트 1위에 올랐다.지난 6일 오후 6시 발매된 박효신 새 싱글 ‘굿바이’는 발매 3시간여만에 멜론, 지니뮤직, 엠넷, 벅스, 네이버뮤직, 올레뮤직, 소리바다, 몽키3뮤직 등 총 8개 주요 차트에서 1위를 차지하며 음원차트를 점령했다.특히 지난달 컴백 이후 줄곧 1위를 지키던 방탄소년단의 ‘작은 것들을 위한 시(Boy With Luv) (Feat. Halsey)’를 제치고 음원차트를 올킬했다.‘굿바이’는 박효신의 정규 8집을 대표하는 메인 곡들 중 하나로, 담담함과 깊은 슬픔이 공존하는 폭넓은 감정선을 가진 박효신의 풍부한 보컬 역량이 여과없이 드러난 노래다. 가사는 놓아주어야 하는 것에 대한 인정, 그리고 과거와의 애틋하지만 필연적인 작별에 대한 이야기를 담고 있다.박효신이 작사, 작곡에 참여했으며 정재일이 작곡, 김이나가 작사에 힘을 보탰다.한편 박효신은 오는 6월 29일부터 약 3주간 총 6회에 걸쳐 서울 올림픽 체조경기장(KSPO DOME)에서 단독 콘서트 ‘2019 러버스(LOVERS) : 웨얼 이즈 유어 러브(where is your love?)’를 개최한다.