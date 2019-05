신영선 기자

[데일리한국 신영선 기자] 방탄소년단(BTS)이 미국 로스앤젤레스 로즈볼 스타디움에서 6만 관객과 호흡하며 축제의 서막을 울렸다.방탄소년단은 5월 4일(이하 현지시간) 미국 로스앤젤레스 로즈볼 스타디움에서 ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ 투어를 열고 공연장을 가득 메운 6만 팬들과 함께 3시간 가까이 축제를 즐겼다.앞서 지난해 10월 한국 가수 최초로 미국 시티필드에서 스타디움 공연을 펼친 방탄소년단은 지난 2월 미국 로스앤젤레스를 시작으로 시카고, 뉴저지, 브라질 상파울루, 영국 런던, 프랑스 파리, 일본 오사카와 시즈오카까지 8개 도시에서 16회 공연에 이르는 ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ 투어의 개최를 알렸다. 이번 투어는 모든 공연을 스타디움에서 펼치게 돼 전 세계에서 스타디움 투어가 가능한 글로벌 아티스트로서의 세계적인 영향력을 입증했다.이날 방탄소년단은 팬들의 뜨거운 환호와 함께 새 앨범 MAP OF THE SOUL : PERSONA의 수록곡이자 방탄소년단만의 에너지 넘치고 화려한 군무가 돋보이는 ‘Dionysus’로 공연의 포문을 열었다. 이어 ‘낫 투데이(Not Today)’, ‘IDOL', ‘FAKE LOVE’ 등 히트곡들은 물론, 솔로와 유닛 무대를 펼쳤다.남자 아티스트 최초로 세계적인 명품 브랜드 디올과 컬래버레이션을 통해 제작된 무대 의상을 입고 수십 명의 댄서와 펼친 ‘MIC Drop’ 리믹스 무대는 팬들을 더욱 열광시켰다.특히, 이번 스타디움 투어는 방탄소년단이 지난 1일 미국 라스베이거스 MGM 그랜드 가든 아레나에서 열린 ‘2019 빌보드 뮤직 어워드’에서 ‘톱 소셜 아티스트’와 ‘톱 듀오/그룹’ 2개 부문 수상 이후 열리는 무대로 전 세계 많은 팬들의 기대를 한 몸에 받고 있다.미국 로즈볼에서 첫 스타디움 투어를 펼친 방탄소년단은 “드디어 꿈꿔왔던 또 하나의 꿈이 이뤄졌다. 이 순간을 잊지 못할 것이다. 이 자리는 아미(ARMY) 여러분이 만들어준 무대다. 함께 공연을 즐기며 축제를 만들어줘서 너무 감사하다. 여러분 역시 우리의 무대와 음악을 통해 즐겁고 행복한 추억을 만들었으면 좋겠다”고 소감을 밝혔다.한편, 방탄소년단은 5월 4일과 5일 미국 로스앤젤레스 로즈볼 스타디움를 시작으로, 5월 11일과 12일 시카고 솔저 필드, 5월 18일과 19일 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 ‘LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ 북미 투어를 이어나갈 계획이다.