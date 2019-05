이솔 기자

[데일리한국 이솔 기자] '놀라운 토요일'에 이소라 'It's Gonna Be Rolling'이 문제로 나왔다.4일 오후 방송된 tvN 예능프로그램 '놀라운 토요일'에는 배우 박보영과 안효섭이 게스트로 출연했다.이날 방송에는 아귀불고기가 걸린 가사 받아쓰기 문제로 이소라의 'It's Gonna Be Rolling(Duet. 박효신)'이 등장했다.문제구간으로 등장한 'It's Gonna Be Rolling' 가사는 '이번 일 어떨지 모르는 걸 괜히 마음만 너에게 뺏겼나 아냐 난 아냐 난'이다.