‘아름다운 세상’ OST, 19년 슈퍼루키 ‘하은’이 보컬로 참여했다...‘시선집중’

신영선 기자

드라마 ‘아름다운 세상’의 OST part.1 'Over The Moon'에서 19년 슈퍼루키 ‘하은’이 보컬로 참여해 시청자들의 시선을 집중시키고 있다.JTBC 금,토 드라마 '아름다운 세상' OST part.1 'Over The Moon'은 최근 '열애중(답가)', '신용재', '여자친구'를 발표하며 2019년 가요계의 슈퍼루키로 떠오른 신예 '하은'이 보컬로 참여해 화제가 된 곡이다.이어 1회 첫씬 옥상에서 추락하는 남자주인공 (남다름분)의 장면에 노래가 공개된 후 개기월식이 일어나는 동안 수술대위에 누워있던 주인공의 삶과 죽음의 경계에 서 있던 수술장면 등 매회, 가슴을 울리던 장면에 어김없이 등장해 노래에 대한 문의와 음원 출시요청이 빗발친 바로 그 노래다.“하은” 의 보이스로 끌고 가는 깊고 섬세한 표현력이 돋보이는 시작을 지나 중저음이 매력적인 신예 “한빈” 의 목소리와 합쳐져 울음을 토해내듯 전해지는 화음으로 하여금 가슴 뭉클한 “아름다운 세상” 만의 독보적인 색깔의 음악으로 완성되었다.슬픈 듯 하면서도 위로가 되는 두가지 모습을 지닌 아름다운 노래 'Over The Moon'은 이 드라마의 음악을 책임지고 있는 남혜승 음악감독과 밴드 Surf Green.이 공동 작업에 참여해 한층 업그레이드된 음악을 선보이게 되었다.드라마에서 얘기하고자 하는 내용과 등장하는 인물들의 감정선에 음악이 방해되지 않도록 섬세하게 묵묵하게 뒤에서 받쳐주길 바라는 마음에서 아주 작은 것 하나도 지나치지 않고 심혈을 기울이고 있다고 남혜승음악감독은 전한다.