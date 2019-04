신영선 기자

방탄소년단의 컴백이 얼마 남지 않았다.이에 방탄소년단의 근황 셀카 역시 네티즌의 시선을 모은다.방탄소년단은 최근 공식 SNS를 통해 "Hi New York"이라는 글과 함께 셀카를 공개했다.사진 속 방탄소년단 멤버들은 여유로운 표정과 함께 팬들에 근황을 전했다.한편 방탄소년단의 새 앨범 '맵 오드 더 소울:페르소나(MAP OF THE SOUL : PERSONA)'는 오늘(12일) 오후 6시 공개된다.이후 13일(현지시간)에는 미국 NBC 방송의 ‘SNL’에 게스트로 출연, 첫 컴백 무대를 공개한다.