이슈팀기자

JB & 유겸 유닛 Jus2이 'FOCUS ON ME' 일본어 버전으로 라인뮤직 주간 차트 1위를 차지했다.GOT7(갓세븐) JB, 유겸으로 구성된 유닛 Jus2(저스투)의 첫 미니앨범 타이틀곡 'FOCUS ON ME(포커스 온 미)'의 일본어 버전이 현지 음원 사이트 일간, 주간 차트 정상을 차지했다.Jus2가 이달 10일 일본에서 발매할 미니앨범 'FOCUS(포커스)'의 타이틀곡 'FOCUS ON ME'는 라인뮤직에서 2일 기준 일간 차트 1위를 기록하고, 주간 차트(2019.3.27 ~ 2019.4.2 집계 기준)에서도 정상에 올랐다.지난달 27일 0시 현지서 선공개된 'FOCUS ON ME'의 일본어 버전은 라인뮤직에서 TOP100 실시간 차트 1위에도 오르며 인기몰이를 예고한 바 있다.GOT7은 올해 1월 발매한 일본 미니 앨범 'I WON'T LET YOU GO(아이 원트 렛 유 고)'로 오리콘 주간 앨범 차트 1위를 기록한 데 이어 새 유닛 Jus2로도 사랑받으며 인기 기세를 이어가고 있다.아울러 JYP엔터테인먼트는 일본 도쿄를 대표하는 번화가 시부야의 '마루이' 백화점에 Jus2의 치명적인 섹시함이 담긴 대형 현수막을 거는 프로모션을 진행해 팬들뿐만 아니라 현지 대중의 시선까지 사로잡고 있다.Jus2의 'FOCUS' 일본 에디션은 오는 10일 정식 발매되고, 이를 기념하는 쇼케이스 투어 'Jus2 PREMIERE SHOWCASE TOUR IN JAPAN(저스투 <포커스> 프리미어 쇼케이스 투어 인 재팬)'이 도쿄와 오사카에서 4일 동안 개최될 예정이다.'메인 보컬과 메인 댄서의 환상 조합'이라는 호평 속에 Jus2는 지난달 5일 오후 6시 국내서 첫 미니앨범 'FOCUS'와 타이틀곡 'FOCUS ON ME'를 발표했다.JB와 유겸은 앨범서 타이틀곡 'FOCUS ON ME'를 비롯 총 6트랙 전곡 작사, 작곡에 참여해 남다른 음악적 감성을 선사했다.두 사람은 'FOCUS ON ME'를 통해 무대 위에서 절제된 섹시 카리스마를 뿜어내고 균형 잡힌 퍼포먼스를 선보여 눈길을 끌었다.한편 Jus2는 '해외 7개 도시, 11회 공연' 규모의 쇼케이스 투어를 열고 글로벌 인기몰이에 나선다. 7일 마카오를 시작으로 10일과 11일 도쿄, 14일 타이베이, 17일과 18일 오사카, 21일 자카르타, 26~28일 방콕, 5월 4일 싱가포르에서 각각 쇼케이스를 개최한다.