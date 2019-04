몬스타엑스, 새 싱글 ‘Shoot Out’ 오리콘-빌보드 재팬 주간 차트 2위! ‘발매와 동시에 상위권’

이슈팀기자

그룹 몬스타엑스가 새 싱글 ‘Shoot Out’으로 오리콘 주간 싱글 차트 2위와 빌보드 재팬 주간 차트 2위를 기록해 화제다.소속사 스타쉽엔터테인먼트는 "몬스타엑스가 일본 새 싱글 'Shoot Out'(슛 아웃)으로 타워레코드 주간 차트 1위를 비롯해 오리콘 주간 싱글 차트 2위, 빌보드 재팬 Hot 100 주간 차트 2위에 오르는 기염을 토했다”고 3일 밝혔다.특히 몬스타엑스는 지난달 27일 발표한 싱글 'Shoot Out'으로 앨범 발매 전날과 당일 모두 유명 음반사인 타워레코드 데일리 세일즈 차트에서 1위를 기록한 데 이어 전점 종합 싱글 주간 차트(2019.3.25~2019.3.31 집계 기준)에서도 1위까지 차지하며 현지에서 불어오는 독보적 인기를 입증해냈다.또한, 일본 최대 음반 집계사이트 오리콘 주간 싱글 차트(2019.3.25~2019.3.31 집계 기준)에서도 2위를 차지했고, 같은 주 빌보드 재팬 Hot 100 주간 차트에서 2위에 오르며 눈부신 현지 컴백 성적을 보여주고 있다.몬스타엑스가 발표한 싱글 'Shoot Out'은 지난해 10월 한국에서 발표했던 정규 2집의 첫 번째 파트 'TAKE.1 ARE YOU THERE?'의 타이틀곡 'Shoot Out'의 일본어 버전과 커플링 곡인 'FLASH BACK'이 포함됐다.이처럼 새 싱글 'Shoot Out' 역시 차트 1위를 석권하며 글로벌 인기를 유지하고 있는 몬스타엑스는 지난 2017년 데뷔 싱글 'HERO'로 타워레코드 1위에 오르며 성공적인 일본 활동의 시작을 알렸다.이후 'Beautiful', 'SPOTLIGHT', 'LIVIN 'IT UP', 정규 앨범 'PIECE'까지 발표하는 앨범마다 오리콘과 타워레코드에서 두루 1위를 석권했고, 'SPOTLIGHT'와 'LIVIN 'IT UP'의 경우 일본에서 10만 장 이상 판매된 앨범에만 부여되는 '골드 디스크'에 선정되는 영광을 얻기도 했다.