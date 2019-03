이슈팀기자

그룹 몬스타엑스가 27일 'Shoot Out'의 일본어 버전을 발표했다.이번 음원은 지난해 10월 한국에서 발표했던 정규 2집의 첫 번째 파트 'TAKE.1 ARE YOU THERE?‘의 수록 타이틀곡 'Shoot Out'의 일본어 버전으로 몬스타엑스의 부드러움과 강렬함이 공존하며 그룹 특유의 색이 짙게 드러나는 곡이다.'Shoot Out'과 함께 새 싱글에 커플링 곡으로 수록되는 일본 오리지널 곡 'FLASH BACK'은 이룰 수 없는 사랑을 알면서도 애써 절제할 수 없는 감정을 서정적으로 그린 노래다. 하드한 비트에 절절한 가사가 돋보여 팬들의 많은 사랑을 받을 예정이다.이번 음원 발표 전 몬스타엑스는 지난 2017년 일본 최대 음악 축제인 '섬머소닉 2017'(SUMMER SONIC 2017)에 한국 아이돌 그룹 대표로 참가하며 국내를 넘어선 '글로벌 대세'로서의 서막을 열었다.몬스타엑스는 또 지난해 발표한 일본 싱글 'SPOTLIGHT'를 시작으로, 첫 일본 정규 앨범 'PIECE', 일본 싱글 'LIVIN 'IT UP' 등으로 현지 ‘오리콘 차트’와 ‘타워 레코드 차트’를 넘나들며 1위를 수차례 등극했다.이와 더불어 몬스타엑스는 최근 발표한 국내 정규 2집 두 번째 파트인 'TAKE.2 WE ARE HERE'와 수록 타이틀곡 'Alligator'로 음악방송 4관왕, 외신 집중 보도, 월간 앨범 차트 1위, 전세계 아이튠즈 차트 1위를 석권하며 글로벌 성장세를 보여줬다.한편 몬스타엑스는 새 싱글 발매를 기념해 도쿄, 오사카, 나고야, 군마 등 일본 각지에서 다양한 현지 프로모션을 열고 팬들과 행복한 시간을 함께 보낼 예정이다.