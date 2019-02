이슈팀 기자

JB와 유겸으로 구성된 GOT7 새 유닛 Jus2(저스투)가 타이틀곡 'FOCUS ON ME(포커스 온 미)'의 뮤직비디오 티저를 최초 공개했다.정식 발매에 앞서 공개된 티저 속 JB와 유겸은 차갑고 비현실적인 느낌을 주는 공간 속에서 세련된 비주얼로 등장해 눈길을 사로잡았다.또 'FOCUS ON ME'의 인트로로 예상되는 사운드가 흘러나와 긴장감을 자아내기도 했다.'FOCUS ON ME' MV의 완곡 버전이 어떤 영상미와 메시지를 전달할지 궁금증이 증폭되는 가운데 Jus2는 앨범 발매 하루 전인 4일 0시 해당 뮤직비디오를 선공개하고 베일을 벗는다.Jus2가 직접 작사, 작곡에 참여한 타이틀곡 'FOCUS ON ME'는 다크한 R&B 리듬에 JB와 유겸의 섹시한 매력을 녹여낸 것이 특징. 가사는 상대방을 원하고 매료시키는 모습을 표현했다.한편 Jus2는 타이틀곡 'FOCUS ON ME'를 비롯해 앨범 'FOCUS'의 전곡 음원을 3월 5일 오후 6시 각종 음원사이트에 공개한다.