배우 김민이 미모의 딸을 공개했다.최근 그는 자신의 인스타그램에 "Happy New Year!! Wishing everyone the best 2019!! "라는 글과 함께 한 장의 사진을 게재했다.게재된 사진 속 그는 남편 이지호, 자신과 똑닮은 외모의 딸과 함께 환한 미소를 짓고 있어 보는 이들의 감탄을 자아냈다.한편 김민과 이지호 부부는 TV조선 '아내의 맛'에 출연했다.