이슈팀 기자

여성 솔로 가수 유리가 자신의 꿈에 대한 소신을 밝혔다.2001년 정규 1집 'Just Like R 'N B'로 데뷔, 어느덧 19년차를 향해 달려가는 유리는 올해 어떤 목표를 가지고 있을까.유리는 최근 한 인터뷰에서 자신이 하고 싶은 음악에 대해 "들었을 때 비타민을 먹은 것 처럼 힘이 나는 노래를 하고 싶다"고 밝혔다.6년 전, 헬스 트레이너 숀리와 힐링 콜라보레이션을 통해 음악와 건강의 접목에 관심을 보였던 유리는 "힐링가수 유리로 알려지고 싶다. '힐링 콜라보레이션 2탄'의 목적을 재활 치료에 둔 이유도 같은 맥락이다. 환경이나 건강, 힐링에도 관심이 많다"며 자신의 생각을 전하기도 했다.한편, 유리는 지난 19일 신곡 '이 밤 (This Night)'을 발표했다.