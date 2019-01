이슈팀 기자

가수 길건에 대한 관심이 모아지고 있다.최근 한 온라인 커뮤니티 게시판에는 "길건 완전 다른 모습"라는 글과 함께 사진이 게재됐다.사진 속에는 섹시한 매력으로 주목받았던 길건의 셀카가 담겨있다. 특히 청순하고 풋풋한 미모를 자랑해 시선을 사로잡는다.한편 길건은 지난 2004년 싱글 앨범 'Real (My Name Is KG)'로 데뷔했다.