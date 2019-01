이슈팀 기자

영화 '크림슨 피크'에 대한 관심이 모아지고 있다.'크림슨 피크' 공식 SNS 계정에는 "CrimsonPeak stars jes_chastain twhiddleston & MiaWasikowska in front of the film-inspired Windows at Bergdorfs"라는 글과 함께 사진이 한 장 게재됐다.공개된 사진 속에는 '크림슨 피크'에 출연한 배우 톰 히들스턴, 제시카 차스테인, 미아 와시코브스카의 모습이 담겨있다. 특히 우월한 비주얼을 뽐내며 나란히 서있는 세 사람의 모습이 시선을 사로잡는다.한편 '크림슨 피크'는 청소년 관람불가 영화로 지난 2015년에 개봉한 작품이다.