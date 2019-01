이슈팀 기자

데이식스(DAY6)가 오늘(11일)부터 공식 팬클럽 '마이데이(My Day)' 2기를 모집을 시작했다.JYP엔터테인먼트는 지난 10일 DAY6의 각종 SNS 채널에 5명 멤버 전원이 직접 인사를 전하며 팬클럽 모집을 안내하는 영상을 공개했다.해당 영상 속 성진, Jae, Young K, 원필, 도운은 "2018년은 'My Day' 1기 덕분에 든든하고 행복했던 날들을 보냈다. 2019년에는 'My Day' 2기와 어떤 재미있는 추억을 만들 수 있을지 벌써부터 기대된다"고 새해에 대한 남다른 설렘을 전했다.팬클럽 'My Day' 2기 가입 대상은 국내 팬들은 '마이데이 모닝(My Day Morning)', 해외 팬들은 '마이데이 이브닝(My Day Evening)'이며, 모집 기간은 11일 오후 6시부터 2월 1일 오후 11시 59분까지.한편, 팬클럽명 'My Day'는 ‘DAY6와 팬들이 서로의 하루를 채워줄 수 있는 소중한 존재’라는 의미를 담고 있다. 2017년 6월 7일 정규 1집 ‘SUNRISE(선라이즈)’ 발매일에 맞춰 팬들의 의견과 투표결과를 반영하여 최종 결정한 명칭.