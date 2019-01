이슈팀기자

'마녀의 발견'의 히로인 테레사 팔머가 남편과 달달한 일상을 공개했다.테레사 팔머는 자신의 인스타그램에 "Rocking my beautiful new @chanelofficial scarf en route to dine with my husband of 5 years today. Happy Anniversary to my love, always and forever "라는 글과 사진을 게재했다.사진은 테레사 팔머가 남편 마크 웨버와 손깍지를 끼고 있다. 테레사 팔머의 행복한 모습이 돋보인다.한편 '마녀의 발견'에서 테레사 팔머는 다이애나 비숍 역을 맡았다.테레사 팔머는 1986년생으로 2005년 '울프 크릭'으로 데뷔했다.