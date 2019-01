이슈팀 기자

산드라 오가 실시간 검색어에 오르며 네티즌의 이목을 집중시킨다.한국계 출신 배우 산드라 오는 제76회 골든글로브 TV시리즈 드라마 부문에서 여우주연상을 수상하며 시선을 사로잡았다.이에 산드라 오의 SNS 계정에도 네티즌의 시선이 집중된다.산드라 오는 시상식이 끝난 이후 자신의 SNS에 "Thank you to all my Team(s)"라는 글과 함께 셀카를 게재했다.사진 속 산드라 오는 편안한 차림으로 호텔 바닥에 누워 행복을 만끽하는 모습이다.