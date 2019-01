이슈팀 기자

디유닛 출신 RAMI NU(전우람)가 데뷔 이후 첫 OST 가창에 나섰다.RAMI NU는 KBS2 주말드라마 ‘하나뿐인 내편’ OST에 프로젝트 그룹 U-mb5의 보컬 멤버로 참여해 지난 11월 공개된 Part.13 ‘All about you’의 피아노 버전의 가창자로 발탁됐다.신곡은 잔잔한 피아노 연주 위에 툭툭 던지는 듯한 RAMI NU의 보컬 톤이 매력적으로 다가온다. 그룹 디유닛(D-UINT)에서 파워풀 한 보이스를 보여주었던 RAMI NU는 솔로가수로 전향 중 이번 OST에 참여하면서 성숙하고 깊이 있는 가창력을 선보였다.간결한 피아노 선율에 한 소절 한 소절 자연스러운 RAMI NU의 가창이 더해져 원곡과는 색다른 분위기를 완성한 이 곡은 ‘나의 삶, 그리고 나에 대한 모든 것은 다 너에 대한 것이다’라는 노랫말처럼 지고지순한 사랑의 감성을 담고 있다.2018년 결성된 U-mb5는 Ashura(최철호), Chairman(회장님), Nomas good(유영준) 등 멤버들이 음악감독, 프로듀서. 작곡가로 활동 중이며 인기 드라마 OST를 통해 실력파 밴드로서 역량을 과시했다.RAMI NU는 이번 가창을 통해 그룹 U-mb5의 보컬 멤버로서 활동을 시작, 어떤 장르의 곡이든 자연스레 묻어나는 특유의 감성으로 신곡에 생명력을 불어넣었다는 평가를 받고 있다.OST 제작사 더하기미디어 측은 “솔로 활동을 전개하고 있는 RAMI NU가 프로젝트 그룹 U-mb5의 보컬로 합류해 지난해 11월 발표한 OST 수록곡 ‘All about you’를 자신만의 색깔을 담은 노래로 새로이 선보였다”고 성원을 당부했다.KBS2 주말드라마 ‘하나뿐인 내편’ OST U-mb5(Feat. RAMI NU)의 ‘All about you’는 6일 정오 음원 공개된다.