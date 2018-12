이슈팀 기자

안무가 리아킴에 관심이 집중되고 있다.리아킴은 최근 자신의 인스타그램 계정에 "So honored to meet you. Such an inspiring artist"라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다.사진 속에는 가수 위켄드와 리아킴이 나란히 카메라를 응시하고 있는 모습이 담겨있다. 특히 두 사람의 화기애애함 가득한 분위기가 시선을 사로잡는다.한편 리아킴은 다양한 분야를 오가며 활발한 활동을 펼치고 있다.