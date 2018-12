이슈팀 기자

영화 '블라인드 사이드'의 배우 릴리 콜린스가 근황을 공개했다.'블라인드 사이드'에 출연했던 릴리 콜린스는 최근 자신의 인스타그램 계정에 "If the chair still fits! This little guy has been with me since I was 3"라는 글과 함께 사진을 한 장 게재했다.사진 속에는 '블라인드 사이드'에 출연한 릴리 콜린스가 산타 모자를 쓰고 의자에 앉아있는 모습이 담겨있다. 특히 그의 빛나는 미모가 시선을 사로잡는다.한편 릴리 콜린스가 열연을 펼친 '블라인드 사이드'는 지난 2010년에 개봉했다.