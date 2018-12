이슈팀 기자

영화 '나니아연대기'에 출연한 배우 조지 헨리가 남다른 근황을 전했다.'나니아연대기'의 조지 헨리는 최근 자신의 SNS에 'MERRY CHRISTMAS FROM ME AND MY MOLARS'라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 조지 헨리는 '나니아연대기'의 깜찍한 모습을 잇는 듯 크리스마스 트리 모형의 모자를 쓰고 입을 벌린채 장난끼 가득한 모습을 내비쳤다.한편, 조지 헨리는 영화 '나니아연대기'에서 루시 페벤시 역을 맡아 열연을 펼쳤다.