이슈팀 기자

트로트 가수 윤수현이 남진과 MBC 연말특집 '싱글벙글쇼'에 출연해 환상적인 라이브를 선사했다.연말특집으로 마련된 MBC 라디오 'We will thank you' 로 꾸며진 강석, 김해영의 '싱글벙글쇼'에는 특별 초대 게스트로 남진과 윤수현이 출연했다.이날 첫 라이브는 영원한 오빠, 남진의 '나야나' 라이브로 시작했다. 강석, 김해영, 윤수현은 마치 남진의 콘서트장을 연상 시킬 만큼 환호하며 라이브 감동을 전했다.이 후 강석은 '후배의 답곡으로 유명한 노래, 대박난 노래 윤수현의 천태만상의 노래를 듣겠습니다'며 윤수현의 ' 천태만상' 라이브가 이어졌다. 노래를 듣고 남진은 "수현양의 노래는 흥이 굉장히 많고 목소리 자체에도 신바람이 난다"며 극찬했고 강석은 "별명을 붙인다면 여자 남진이다"라고 말했다.이에 남진은 "내가 여자로 태어났으면 아마 이랬을 것이다. 내가 좀 지칠때 윤수현 목소리를 들으면 흥이 난다"고 덧붙였다. 강석은 "윤수현을 방송에서 봤는데 시장에서 이 노래랑 쭉 다른 노래를 부르는데 놀라웠다"고 전했다.윤수현은 "이보다 더 감사할 수가 없다. 연말에 정말 큰 선물 받습니다"라고 감사함을 전했다.또 남진은 자신에게 좋은 것들을 가져다 주고 챙겨주는 친구를 소개하며 깊은 감사함을 전했고, 윤수현은 자신의 방송을 보면서 피드백도 해주고 응원해주는 친구, 동두천 세무공무원 이유리에게 따로 음성 편지를 전하기도 했다.이어 남진 윤수현의 사치기사치기 라이브로 환상 캐미를 선보였다. 더불어 감사 사연 소개에 이어 남진의 신곡 '남자다잉' 을 라이브를 들을 수 있었다.남진의 남은 공연 소식을 전하면서, 윤수현은 '남진 선생님의 콘서트 게스트 무대를 설때마다 매진행렬에 야광봉까지 전부 들고 흔드는 모습을 보는데, 정말 대단하고 감동적이었다.'며 그에 남진은 '반세기동안 많은 사랑을 받게 해준 팬여러분들께 진심으로 감사하다' 소감을 전했다.윤수현은 "남진 선생님과 함께 하는 것만으로도 영광이고 감사한데, 이렇게 2018년이 가기 전에 싱글벙글쇼에서 인사드릴 수 있어서 더 좋고 감사하다"라고 소감을 전하며 '꽃길'을 열창했다.한편 윤수현은 다양한 히트곡을 발표하며 활발하게 활동 중이다.