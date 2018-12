이슈팀 기자

'셀프리스' 라이언 레이놀즈의 근황이 담긴 셀카가 화제다.'셀프리스' 라이언 레이놀즈는 최근 자신의 SNS에 "Three seconds later, he told me I‘m going to Hell. True story."라는 글과 함께 셀카를 게재했다.사진 속 라이언 레이놀즈는 훈훈한 외모와 미소로 여심을 저격하고 있다.한편 라이언 레이놀즈가 출연한 '셀프리스'는 2015년 개봉했다.