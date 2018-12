이슈팀 기자

실력파 4인조 밴드 더로즈(The Rose)가 2018년 두 번째 유럽투어 Paint it Rose 2018:2nd coloring 으로 우크라이나, 독일, 이탈리아, 프랑스, 스페인, 스웨덴, 핀란드, 호주 총 8개국 10개 도시의 공연을 성공적으로 마치고 2018년 월드 투어의 마지막을 장식 할 연말 국내 공연에 돌입한다.더로즈는 오는 29일, 30일 양일간 서울 송파구 올림픽공원 K-아트홀에서 연말 콘서트 ‘2018 더 로즈 콘서트 홈 커밍(Home Coming)’을 개최한다.지난 2017년 8월 첫 번째 싱글 ‘쏘리(Sorry)’로 데뷔한 더로즈는 데뷔 6개월 만에 2018년 월드 투어의 일환인 유럽 5개국, 북미 7개 도시, 남미 4개 도시 투어 공연에 나서며 실력파 신예 밴드로서의 면모를 보여주었다. 지난 4월 첫 미니 앨범 ‘보이드(Void)’를 발표한 후 단독 콘서트 ‘더 로즈 데이: 롱 드라이브(The Rose Day: Long Drive)'로 국내 팬들을 만났으며 10월, 두 번째 미니앨범 ‘던(dawn)’을 발표 후 국내 활동 및 두번째 유럽 투어를 마친 더로즈는 연말 콘서트를 통해 한층 성숙한 모습을 보여줄 예정이다.2018 월드 투어 공연의 마지막을 장식할 ‘더 로즈 콘서트 홈 커밍(Home Coming)’ 에서는 ‘쏘리’(Sorry), '좋았는데’(Like We used to) 외에 ‘베이비(Baby)‘, ‘쉬즈 더 레인(She’s In The Rain)’ 등 대표적인 곡들을 비롯해 자작곡 및 더로즈가 가진 고유의 밴드색을 더한 커버곡들을 선보일 예정이며 국내를 넘어 전 세계 팬들에게 사랑받은 더 로즈의 음악성을 한 눈에 느낄 수 있는 무대로 꾸밀 예정이다.이번 연말 콘서트 홈 커밍(Home coming)은 2018년 더로즈가 달려온 1년간의 여정에 마지막을 장식하며 팬들과 따뜻한 연말을 보내는 공연이 될 것으로 기대를 모으고 있다.